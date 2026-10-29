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Tokat'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlandı

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Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle kutlandı. Vali Abdullah Köklü'nün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'nda şiirler, halk oyunları ve Jandarma'nın nefes kesen gösterileriyle sürdü.

TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Kentte, Cumhuriyet'in 103'ncü yıl dönümü kutlamaları Vali Abdullah Köklü'nün makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Programda şiirler okunarak halk oyunları gösterisi sergilendi. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turhal Asayiş Komonda Bölüğü'nün gösterileri ise nefes kesti. Tören yürüyüş ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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