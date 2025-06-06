Tokat'ta Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Tutuklandı

Tokat'ta Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Tutuklandı
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Tokat'ta 17 yaşındaki bir çocuk, 12 yaşından beri cinsel istismara uğradığını aileine bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine şüpheli K.Y. (25) jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre 17 yaşındaki çocuk, ailesine, K.Y'nin (25) 12 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Ailenin şikayeti üzerine K.Y. jandarma tarafından gözaltına alımdı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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