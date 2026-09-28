Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İsmet Paşa Mahallesi Şehit Er Duran Okçu Caddesi'nde Aysun Gürgen'nin oturduğu 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA