Tokat'ta çekilen "Onbeşliler" dizisinde şehit yakınları ve gaziler de rol aldı

Güncelleme:
Tokat'ta çekimleri devam eden ve TRT tabii'de yayımlanacak "Onbeşliler" dizisinde şehit yakınları ve gaziler de rol aldı.

Tokat'ta çekimleri devam eden ve TRT tabii'de yayımlanacak "Onbeşliler" dizisinde şehit yakınları ve gaziler de rol aldı.

Kent merkezindeki tarihi Sulusokak'ta bulunan Takkeciler Camisi bahçesinde çekimleri devam eden "Onbeşliler" dizisinde 11 şehit yakını ve gazi rol aldı.

Dizi yapımcılarından Eyüp Gökhan Özekin, gazetecilere, bazı sahneleri izlediklerinde gözyaşlarına hakim olmadıklarını söyledi.

Onbeşlilerin Çanakkale'ye gönderiliş sahnelerini çekeceklerini anlatan Özekin, "Onbeşlileri yolcu edenlerin günümüzdeki şehit aileleri ve gaziler olmasına karar verdik. Şu anda şehit çocukları, şehit aileleri ve gazilerimiz oynuyor. Geçmişte şehit olan Onbeşlileri, bugün şehit çocukları, anneler ve babalar yolcu ediyor. Çok anlamlı sahne." dedi.

Şehit eşi Ceren Çalışgan, iki çocuğuyla çekime katıldığını belirterek "İki oğlum da küçük rolde oynadı. Çok duygulandık çocuklarla birlikte. Güzeldi." diye konuştu.

Kardeşi Alparslan ile dizide rol alan şehit çocuğu Mehmet Alp Çalışgan ise çok mutlu olduklarını dile getirerek "Kardeşim çok tatlı oynadığı için onunla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra dizi ekibi, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
