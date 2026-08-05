Zile'de Üreticiden 27 Ton Karpuz İkramı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

İlçede karpuz üreten Mehmet Kutsal, tıra yüklediği yaklaşık 27 ton karpuzla belediyenin önüne geldi.

Gerekli izinleri alan Kutsal, vatandaşlara karpuzları ücretsiz dağıttı.

Vatandaşların çevresinde kalabalık oluşturduğu tırda yüklü karpuzlar kısa sürede tükendi.

Kutsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, karpuz veriminin bu yıl çok iyi olduğunu belirterek, "Allah bize verdiği müddetçe bu geleneği bozmayacağım. Olan var, olmayan var. Vatandaş karpuz yesin. Bu sene de maşallah bereketli bir sezon yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA