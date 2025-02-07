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Tokat'ta bir tırda 5 düzensiz göçmen yakalandı

Tokat'ta bir tırda 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde polislerce durdurulan tırda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polislerce durdurulan tırda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda polis ekipleri, Iğdır'dan İstanbul'a giden Bilal Ş'nin kullandığı tırı durdurdu.

Ekipler, tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan söz konusu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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