Tokat'ta bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı.

Niksar 15 Temmuz Şehit Erdem Diker İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde dün yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu E-Sınavı'na girecek A.K'den şüphelenen Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, kamera, mikrofon, kulaklık verici ve internet sağlayıcıdan oluşan kopya düzeneği ele geçirildi.

Polisler A.K'yi emniyet müdürlüğüne götürdü.

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından A.K. serbest bırakıldı

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
