Tokat'ta Bebek Apartmandan Düşüp Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 5'inci kattan düşen 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1) TOKAT'TA APARTMANIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

TOKAT'ta apartmanın 5'inci katından düşen 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.45 sıralarında Kümbet Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Buğra Apartmanı'nda meydana geldi. Rümeysa ve Ekrem Şimşek çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ahmet Buğra Şimşek, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Durumu fark eden aile fertleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Buğra bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet bebek burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler

Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.