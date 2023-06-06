Tokat'ta Balkon Demirlerine Sıkışan Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde balkon demirlerinin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ailesi uzun uğraşlar sonucunda çocuğun kafasını çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, hidrolik makas yardımıyla demir çubukların arasını açarak çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Geçtiğimiz günlerde Tokat'ın Niksar ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Ceviz Sokak'ta meydana gelen olayda, balkonun korkuluk demirlerinin arasına kafasını sokan 6 yaşındaki G.K., kafasını çıkartamadı. Ailesi uzun uğraşlar sonucunda çocuğun kafasını çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, hidrolik makas yardımıyla demir çubukların arasını açarak çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. - TOKAT