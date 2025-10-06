Haberler

Tokat'ta Bahçe Sınırı Anlaşmazlığı Cinayetle Sonuçlandı
Reşadiye ilçesinde komşular arasında bahçe sınırı yüzünden çıkan kavgada, 75 yaşındaki İ.K., 39 yaşındaki Bekir Yavuz'u tabancayla vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bahçe sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada İ.K.'nin (75) tabancayla göğsünden vurduğu komşusu Bekir Yavuz (39) hayatını kaybetti.

Olay, dün Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde meydana geldi. Bekir Yavuz ile komşusu İ.K. arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İ.K., tabanca ile komşusu Bekir Yavuz'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Yavuz, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bekir Yavuz ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Şüpheli İ.K., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
