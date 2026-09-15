Haberler

Tokat'ta Bağımlılıkla Mücadele Akademisi toplandı

Tokat'ta Bağımlılıkla Mücadele Akademisi toplandı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) ev sahipliğinde, Bağımlılıkla Mücadele Akademisi Toplantısı yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) ev sahipliğinde, Bağımlılıkla Mücadele Akademisi Toplantısı yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin koordinasyonunda, Anadolu Üniversiteler Birliği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Akademisi-Eğiticilerin Eğitimi" programı, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, özellikle gençlerin bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Vali Köklü, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü ve Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bağımlılıkla mücadeleyi Birliğe üye 21 üniversite için ortak ve öncelikli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ev sahipliğinde Anadolu Üniversiteler Birliği ve Yeşilay iş birliğiyle Bağımlılıkla Mücadele Akademisi'ni gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, protokol üyeleri, akademisyenler, Yeşilay Bilim Kurulu üyeleri ve temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı

Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı

Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü

Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane

Skorları görenler inanamadı! Bu ligde resmen yağmur gibi gol atıldı

Beylikdüzü'nde 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız yakalandı

Beylikdüzü'nde eve girdiler! Görüntüler onları ele verdi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Olayla ilgili yeni gelişme var

16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı