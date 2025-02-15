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Tokat'ta Baba, Oğlunu Keserle Öldürdü

Tokat'ta Baba, Oğlunu Keserle Öldürdü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, 44 yaşındaki baba Nihat A, tartıştığı 18 yaşındaki oğlu Berat A'ya keserle vurdu. Oğul Berat, olay yerinde hayatını kaybederken baba Nihat A. gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü.

Kırkızlar Mahallesi Narman Geçidi Sokak'taki evlerinde Nihat A. (44) ile oğlu Berat A. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat A, keserle oğlunun başına vurdu.

Berat A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba Nihat A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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