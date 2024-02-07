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Tokat'ta ayağı ipe takılan güvercini çatıya çıkan vatandaş kurtardı

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Tokat'ın Gülbahar Hatun Mahallesi'nde bir binanın çatısında ayağı ipe takılan bir güvercin fark edildi. Bir vatandaşın çatıya çıkarak güvercini kurtardığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Güvercinin ayağındaki ip parçaları temizlendikten sonra doğaya salındı.

Tokat'ta ayağı ipe takılan güvercini çatıya çıkan vatandaş kurtardı.

Gülbahar Hatun Mahallesi'nde meydan bölgesinde bir binanın çatısında ayağı ipe takılmış güvercin olduğu fark edildi.

Güvercini kurtarmak için harekete geçen bir vatandaş, çatının uç kısmına kadar gelerek güvercini yakaladı. Ayağındaki ip parçaları temizlenen güvercin, vatandaş tarafından doğaya salındı.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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