Tokat'ta Atık Pil Toplama Yarışması Düzenleniyor

Güncelleme:
Tokat Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık pillerin geri dönüştürülmesini sağlamak için bisiklet hediyeli bir atık pil toplama yarışması düzenliyor. 25 kilo ve üzeri atık pil toplayanlara bisiklet verilecek.

Tokat Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık pillerin doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla bisiklet hediyeli atık pil toplama yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma kapsamında 25 kilo ve üzeri en çok atık pil toplayan 3 kişiye bisiklet hediye edilecek. Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2026 olarak belirlenirken hem çevreyi korumak hem de bisiklet kazanma şansı yakalamak isteyen vatandaşlar için başvurular Tokat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü üzerinden alınacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Atık pillerin doğaya zarar vermeden geri kazanımı için düzenlediğimiz bu yarışmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
