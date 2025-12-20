Haberler

Erbaa'da arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir kişi arkadaşının tabancayla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Orhan Kocataş (41) gece birlikte içki içtiği arkadaşı İdris A. (50) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Kevser Sokak'ta meydana geldi. Orhan Kocataş ile evinde birlikte içki içtiği arkadaşı İdris A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası evden ayrılan İdris A., bir süre sonra tekrar geri döndü. Evin önünde yeniden başlayan tartışma, bu kez kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki tabancayı çıkartan İdris A., 4 el ateş ederek Orhan Kocataş'ı başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Orhan Kocataş kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan ve hırsızlık suçundan arandığı belirtilen İdris A., polis ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

