Tokat'ta Apartmanda Yangın: Hasar Oluştu
Tokat'ta Güven apartmanının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.
Yenimahallle Niksaryolu Kavşağı'nda, Güven apartmanının çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, bölgeye gelerek bilgi aldı.