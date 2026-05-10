Tokat'ta köyde Anneler Günü etkinliği yapıldı

Tokat'ta köyde Anneler Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Çocuk Gelişimi Kulübü ile Saç Bakım ve Güzellik Kulübünün katkılarıyla Taşlık köyünde Anneler Günü etkinliği yapıldı.

Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Temür de katılarak Anneler Günü'nü kutladı.

Program kapsamında öğretim üyesi Vasviye Eroğlu tarafından "annelik" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide anneliğin toplumdaki yeri, annenin aile içindeki görünmeyen emeği üzerine konuşuldu.

Etkinlikte annelere saç bakımı ve kişisel bakım hizmetleri sunulurken, çocuklar ise çocuk gelişimi öğrencileri ve akademisyenler eşliğinde güvenli ve eğlenceli vakit geçirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri, kadınların yalnızca annelik sorumluluklarıyla değil, birey olarak da değerli olduklarını hissetmelerinin önemine dikkati çekerek, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik hem anneler hem öğrenciler hem de köy halkı için duygu dolu anlara sahne oldu.