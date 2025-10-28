Haberler

Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yeşilyurt Şehit Ali Gülhan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet konulu şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu, marşlar seslendirdi.

Öğrenciler, kutlama sonunda hep beraber Cumhuriyet pastası kesti.

Kutlama programına, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Ersin Göktürk, Şehit Ali Gülhan Anaokulu Müdürü Yasin Çalışkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Otobüs dağ yoluna düştü: 16 ölü, 36 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.