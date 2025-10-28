Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Yeşilyurt Şehit Ali Gülhan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet konulu şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu, marşlar seslendirdi.
Öğrenciler, kutlama sonunda hep beraber Cumhuriyet pastası kesti.
Kutlama programına, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Ersin Göktürk, Şehit Ali Gülhan Anaokulu Müdürü Yasin Çalışkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel