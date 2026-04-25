Tokat'ta ambulans helikopter böbrek hastası için havalandı
Tokat'ta böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören kişi, ambulans helikopterle İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören kişinin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği dolayısıyla İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen hasta, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Hasta, daha sonra ambulans helikopterle İstanbul'a gönderildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu