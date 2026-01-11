Tokat'ta ahırda başlayan ve 2 katlı evin çatısına sıçrayan yangın söndürüldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ahırda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
Erek Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde Resul Soymaz'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarında etkisi ile 2 katlı evin çatısına sıçrayan yangını itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürdü.
Yangın sonrası ahırda bulunan samanlar kullanılamaz hale gelirken 2 katlı evin çatısı da yandı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel