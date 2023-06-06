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Tokat'ta ağaç keserken yaralanan kişi öldü

Tokat'ta ağaç keserken yaralanan kişi öldü

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Tokat'ta kestiği ağacın çarpmasıyla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta kestiği ağacın çarpmasıyla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kömeç köyünde kestiği kavak ağacı Nail Parlak'a (51) çarptı.

Ağır yaralanan Parlak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parlak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Parlak'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Tokat Güncel Haberler

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