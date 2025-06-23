Tokat'ta Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, ağabeyi Ahmet K'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen T.K. gözaltına alındı. Ahmet K, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Taşocağı Sokak civarında Ahmet K'yı (51) göğüs kısmından bıçaklanmış halde yerde baygın halde buldu.
Ahmet K, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, ağabeyi ile aralarında husumet bulunan şüpheli T.K'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel