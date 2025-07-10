Tokat'ta 65 Yaş Üzeri Kadınlara Ücretsiz Kuaför Hizmeti

Tokat'ta 65 Yaş Üzeri Kadınlara Ücretsiz Kuaför Hizmeti
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Tokat Belediyesi, 65 yaş üzeri kadınlara yönelik ücretsiz kuaför hizmeti sunmaya başladı. Bu hizmetin amacı, büyüklerin kendilerini iyi hissetmelerini ve sosyal hayata katılımlarını artırmak.

Tokat Belediyesince 65 yaş üzeri kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal ve üretken belediyecilik anlayışıyla 65 yaş üzeri kadınlar için ücretsiz kuaför hizmeti başlatıldı.

Kuaför hizmeti, Gülbaharhatun ve Behzat BELMEK merkezlerinde veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Kıymetli büyüklerimizin kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları için bu hizmeti başlattık. Onları Gülbaharhatun ve Behzat BELMEK merkezlerimize bekliyoruz. Onların duaları, hayırları ve memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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