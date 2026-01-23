Haberler

Tokat'ta durdurulan cipte 5 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan operasyonda, 5 kaçak göçmen yakalanırken, cipin sürücüsü ve bir yol arkadaşı gözaltına alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan cipte 5 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaştıkları bilgiyle, saat 01.30 sıralarında, Erzurum'dan İstanbul'a giden U.A. yönetimindeki cipi D-100 kara yolu Yeni Mahallesi girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Cipin arka koltuğu ve bagajında Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Sürücü U.A. ve yanında bulunan A.A. da gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
