İçişleri Bakanı Çiftçi'den Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı. Ekiplerin sahada tarama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbar bulunmadığını, sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Niksar'da saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

