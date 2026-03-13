Haberler

Tokat'ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem... Tokat Valiliği: "Eğitim ve Öğretime Bir Gün Ara Verildi"

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Tokat Valiliği, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak bu kararı aldığını açıkladı.

(ANKARA) - Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Tokat Valiliği'nden Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez üssü Niksar ilçemiz olan ve 5,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 13 Mart 2026 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından sahada gerekli inceleme ve kontroller titizlikle sürdürülmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
