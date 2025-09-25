Haberler

Tokat'ta 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazar ilçesinde düzenlenen 38. Ahilik Haftası etkinliğinde 600 kişiye Ahi pilavı ikram edildi. Yerel yöneticiler ve esnafların katıldığı programa yoğun ilgi gösterildi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 600 kişiye Ahi pilavı ikram edildi.

Pazar S.S. Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen programa, Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Ziraat Odası Başkanı Murat Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, Kooperatif Başkanı Ali Abur, yönetim kurulu üyeleri ve esnaf katıldı.

Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar konuşmasında, "Başta Kooperatif Başkanı Ali Abur olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerine ve tüm esnafımıza bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyorum. Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ahilik kültürünün yaşatılmasına katkı sunan herkese saygılarımı sunarım." dedi.

Etkinlikte vatandaşlara Ahi pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.