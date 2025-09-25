Tokat'ta 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Tokat'ın Pazar ilçesinde 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 600 kişiye Ahi pilavı ikram edildi.

Pazar S.S. Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen programa, Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Ziraat Odası Başkanı Murat Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, Kooperatif Başkanı Ali Abur, yönetim kurulu üyeleri ve esnaf katıldı.

Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar konuşmasında, "Başta Kooperatif Başkanı Ali Abur olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerine ve tüm esnafımıza bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyorum. Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ahilik kültürünün yaşatılmasına katkı sunan herkese saygılarımı sunarım." dedi.

Etkinlikte vatandaşlara Ahi pilavı ikram edildi.