Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Kazadan sonra otomobil sürücüsü de hastaneye sevk edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

M.K. (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar'a çarptı.

Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası fenalık geçiren otomobil sürücüsü M.K. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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