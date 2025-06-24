Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Kazadan sonra otomobil sürücüsü de hastaneye sevk edildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
M.K. (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar'a çarptı.
Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası fenalık geçiren otomobil sürücüsü M.K. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel