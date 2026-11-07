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Tokat'ta 3 ilçede eş zamanlı silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Tokat'ın Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje, 100 tabanca fişeği, 1 kama ve 33 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
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