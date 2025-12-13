Tokat Belediyesi 264 konut yapacak

Haberler

Güncelleme:
Tokat Belediyesi, Semerkant ve Erenler mahallelerinde 264 konut inşa etmek için projeye başladı. İlk etapta 114 konut yapılacak ve ardından 150 konut daha inşa edilecek. Proje, yürüyüş yolları, bisiklet ve koşu parkurları ile yeşil alanlar içerecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Semerkant ve Erenler mahallelerinde 264 konut inşa edilecek.

Sulusokak'ta açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uzun zamandır titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Sözleşmelerimizi tamamladık. Artık ilk kazmayı vuruyoruz. İlk etapta 114 konut yapacağız. Sonra 150 konut daha inşa ederek projeyi tamamlayacağız. Yürüyüş yolları, bisiklet ve koşu parkurları, seyir terasları ve geniş yeşil alanlar oluşturacağız. Bölgeyi adeta botanik bahçe niteliğine kavuşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, kalenin restorasyonunun tamamlanmasının ardından yapılacak ışıklandırma çalışmalarıyla bölgenin turizm açısından da cazip bir merkez haline getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
