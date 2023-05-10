Tokat'ta 2 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle karı koca hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kolköy köyünde yaşayan N.A. ile eşi S.A. doğadan topladıkları mantarları evde pişirerek yedi.

Mantarları yedikten sonra rahatsızlanan çift, Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan N.A. ile S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.