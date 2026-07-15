Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Anıldı

TOKAT'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde anma etkinlikleri gerçekleşti. Anma programına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile birlikte başladı. Tokat Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Programa konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' şiarıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan tam 10 yıl önce, tarihimizin en karanlık gecelerinden biri; milletimizin sarsılmaz iradesiyle aydınlığa kavuşmuş, ihanet karşısında millet olmanın ne demek olduğu tüm dünyaya gösterilmiştir. Türk milleti, bin yıllık tarihinde nice badireleri birlik ve beraberlik içinde aşmıştır. Malazgirt'te bu toprakları vatan yapan, Çanakkale'de 'Çanakkale Geçilmez' dedirten, Milli Mücadele'de bağımsızlığından asla taviz vermeyen aziz milletimiz; 15 Temmuz gecesinde de dış güçlerin desteğini arkasına alan, devletimizin içine sızmış FETÖ'cü hainlerin işgal girişimini milli iradesiyle bertaraf ederek tarihine bir destan daha eklemiştir" dedi.

Vali Köklü'nün konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dev ekrandan izleyen Tokatlılar, gece boyunca nöbetlerine devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı