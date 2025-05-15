Tokat'ta 13. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2025) başladı.

TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışına, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, akademik ve idari personel, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından müzik dinletisi ve Kazakistanlı öğrenci Aizire Enjan'ın dombra dinletisi gerçekleştirildi.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez, yaptığı konuşmada, sempozyumun bu yılki ana teması olan "Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin, hem ülke hem de dünya açısından son derece kritik ve zamanın ruhuna uygun bir tema olarak, uzun toplantılar sonucunda seçildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030'a kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA), yoksulluğun sona erdirilmesinden iklim eylemine, kaliteli eğitimden toplumsal eşitliğe kadar uzanan geniş bir çerçevede, adil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya hedeflediğini dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu hedeflere ulaşılmasında sosyal bilgiler eğitimi kilit bir rol üstlenmektedir. Çünkü sosyal bilgiler, çevre duyarlılığı, toplumsal sorumluluk, aktif yurttaşlık, etik değerler ve küresel farkındalık gibi becerilerin kazandırıldığı çok yönlü bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimize yalnızca bilgi değil, aynı zamanda davranış, tutum ve sorumluluk da kazandırır. Bu sempozyum, işte tam da bu noktada, disiplinler arası işbirliklerinin gelişmesini sağlayacak, eğitimin dönüştürücü gücünü sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirecek bir platform sunmaktadır. Bildirilerin, çalıştayların ve panellerin, bu alandaki ulusal ve uluslararası birikime anlamlı katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da "Tokat, tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir şehir. Üniversite tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler kentin tanıtımına ve gelişimine büyük katkı sağladı. Belediye olarak bilimsel organizasyonlara her zaman destek verdik." ifadesini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Tay "Sürdürülebilirlik ve Eğitim", Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise "Sürdürülebilir Şehirler" konulu sunum yaptı.

Sempozyum, 17 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.