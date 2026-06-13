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Tokat'ta 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.T., emniyet ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.T, teknik ve fiziki takip sonucunda Turhal Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu A.S. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
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