Tokat'ta 12 cemevinin tadilat işleri yapıldı - Haberler

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Tokat'ta 12 cemevinin tadilat işleri yapıldı

AA - İzzet Kurt - Güncel
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Tokat'ta 12 cemevinin tadilat işleri yapıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğü'nden tahsis edilen ödenek ile ilçeye bağlı köy ve beldelerde bulunan cemevlerinin tadilat işleri yapıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğü'nden tahsis edilen ödenek ile ilçeye bağlı köy ve beldelerde bulunan cemevlerinin tadilat işleri yapıldı.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yaptığı açıklamada, Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen 400 bin lira ödenek ile 12 cemevinin onarım işinin yapıldığını belirtti.

Seyhan, "Devlet olarak her vatandaşımızın yanındayız, hizmetindeyiz. Bu minvalde, devlet olarak Alevi vatandaşlarımızın inanç merkezleri olan cemevlerimizin bakım onarım ve çeşitli tefrişatlarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu bizim vazifemiz. İlçemize, beldelerimize ve köylerimize hayırlı olsun. İnşallah ilerleyen dönemlerde diğer cemevlerimizin de eksiklerini giderecek adımlar atacağız. Devlet, milletinin her daim yanındadır." dedi.

AA / İzzet Kurt - Güncel

Tarık Buğra Seyhan Tokat Güncel Haberler

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