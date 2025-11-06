Haberler

Tokat'ta 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tokat'ta 11 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği bildirildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'da 11 kaçak göçmen yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle D-100 kara yolunda Azerbaycan uyruklu B.H. yönetimindeki 99 YF 937 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
