Tokat'ta 11 Kaçak Göçmen Yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği bildirildi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle D-100 kara yolunda Azerbaycan uyruklu B.H. yönetimindeki 99 YF 937 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.
