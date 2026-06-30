Tokat'ta 10 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde, vücutlarına kene yapışması sonucu KKKA hastalığı teşhisi konulan 10 kişinin tedavisi sürüyor. Hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 10 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu