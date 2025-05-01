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Tokat'ta 1 Mayıs Gösterisinde Bir Gözaltı

Tokat'ta 1 Mayıs Gösterisinde Bir Gözaltı
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Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri sırasında bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu yakınlarında toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefetten G.D'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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