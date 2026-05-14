Sulusaray'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Merkez Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Kaymakam Safiye Orhan'ın katılımıyla açıldı. Öğrencilerin hazırladığı projeler beğeni topladı.
Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin emek ve özverileriyle hazırlanan projeler katılımcılar tarafından beğeni topladı.
Kaymakam Orhan, bu tür bilimsel çalışmalara ilginin artması memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, emek veren öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti.
Fuara İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Kahraman ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.