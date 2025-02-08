Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor
Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ile 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel