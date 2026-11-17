Tokat Reşadiye'de işçi minibüsüyle ambulans çarpıştı, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 kara yolu Reşadiye girişindeki kavşakta ambulansla tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı; yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ambulansla tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen ambulansla tarım işçilerini taşıyan minibüs, D-100 kara yolu Reşadiye girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA