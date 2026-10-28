Tokat Pazar'da belediye işçisi, ahşaptan yaptığı ürünleri yakınlarına hediye ediyor

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Tokat'ın Pazar ilçesinde bir belediye işçisi, ahşaptan yaptığı eşyaları yakınlarına hediye ediyor.

Pazar Belediyesinde çalışan Eyüp Duman, 10 yıl önce izlediği videolardan etkilenerek ahşaptan ürünler yapmaya başladı.

Evinin yanına küçük bir atölye kuran Duman, yaptığı ürünleri yakınlarına veriyor.

Duman, yaklaşık 20 yıldır belediyede çalıştığını, 10 yıl önce hobi olarak ahşaptan ürün yapmaya başladığını söyledi.

Meslek lisesi torna tesviye bölümü mezunu olduğunu anlatan Duman, "Araç gereçlere hevesim vardı. Kimseden yardım almadan öğrendim. Ahşaptan tabaklar, çerezlikler, sehpalar yaptım. Yaptığım ürünleri genelde eşe dosta hediye ediyorum. Kızım da bana gücümün yetmediği yerlerde yardımcı oluyor." dedi.

Kaynak: AA