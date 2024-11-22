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Tokat Otobüs Terminali Yenileniyor

Tokat Otobüs Terminali Yenileniyor
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Tokat Belediyesi tarafından yürütülen otobüs terminali yenileme çalışmalarında sona gelindi. Peronlar, ortak kullanım alanları, tuvaletler ve bekleme alanları baştan sona yenilendi, peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

Tokat Belediyesince Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yürütülen yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Tokat Otobüs Terminali'nde peron bölümlerinin asfaltı, ortak kullanım alanları, tuvaletler, mescit ve bekleme alanlarının baştan sona yenileme, temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Terminal ön kısmında asfalt ve peyzaj çalışmaları ise tamamlanmak üzere.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, terminal binası ön kısmında bulunan alanda devam eden çalışmaları inceledi.

Yazıcıoğlu, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yeşil alanlara yeni düzenlemeler yaparak banklar ve oturma grupları ekliyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz ortamda hizmet alabilmesi için tuvalet tadilatını da tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerimiz dün gece boyunca terminal ön kısmında, dolgu, sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizin aynası konumundaki otogar alanımız, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Tokat'a yakışır hale gelecek. Tokat'ımızı hak ettiği günlere kavuşturmak için adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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