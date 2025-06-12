Tokat Niksar'da Orman Yangını Çıktı

Tokat Niksar'da Orman Yangını Çıktı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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