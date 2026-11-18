Tokat Niksar'da iki otomobil çarpıştı, 2 yaşındaki çocuk öldü ve 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki 5 kişi Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çocuk yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde M.A'nın (35) kullandığı 60 AGR 539 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan M.B. (49), Y.E.A. (5), B.N.A. (5), E.A. (27) ve Z.E.A. (2) sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2 yaşındaki Z.E.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.