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Tokat Niksar'da 60 AFG 699 plakalı otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

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Tokat Niksar'da 60 AFG 699 plakalı otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki 60 AFG 699 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Niksar Belediyesi itfaiyesinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Ayhan Toktaş'a ait park halinde bulunan 60 AFG 699 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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