Tokat Niksar'da 4-6 Yaş Kur'an Akademisi'ne Raziye Devlet Hatun'un adı verildi

Tokat Niksar'da 4-6 Yaş Kur'an Akademisi'ne Raziye Devlet Hatun'un adı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan 4-6 Yaş Kur'an Akademisi'ne Raziye Devlet Hatun'un adı verildi. XIII. yüzyılda yaşayan ve Danişmendli Nizameddin Yağıbasan'ın torunu olan Raziye Devlet Hatun, mescit, han ve hayır eserleriyle vakıf geleneğine katkıda bulundu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Danişmendli Nizameddin Yağıbasan'ın torunu Raziye Devlet Hatun'un adı 4-6 Yaş Kur'an Akademisi'ne verildi.
XIII. yüzyılda yaşayan Raziye Devlet Hatun, Danişmendli Nizameddin Yağıbasan'ın torunu ve Muzafferüddin Mahmud'un kızı olarak biliniyor.
Anadolu'da yaptırdığı mescit, han ve çeşitli hayır eserleriyle tanınan Raziye Devlet Hatun, taşınmazlarını ve gelir kaynaklarını vakfederek Türk-İslam medeniyetinin vakıf geleneğine katkıda bulundu.
Danişmendlilere başkentlik yapan Niksar'da yapılan 4-6 Yaş Kur'an Akademisi'ne de Raziye Devlet Hatun adı verildi.