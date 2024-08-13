Tokat Kent Konseyi, kırsal turizm alanlarında yatırım yapmak isteyenlere eğitim veriyor

Tokat Kent Konseyi tarafından, Tokat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kırsal turizm alanlarında yatırım yapmak isteyen vatandaşların hibe ve desteklerden faydalanabilmeleri için eğitim verilmeye başladı.

Tokat Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKKDK) tarafından verilen kırsal kalkınma destekleri için gerekli olan "Kırsal Turizm Sertifikası" almak isteyen vatandaşlar için Tokat Kent Konseyi tarafından eğitim programı düzenlendi.

Tokat Halk Eğitim Merkezi koordinesinde ve alanında uzman eğitmenler aracılığıyla verilen kurslar Tokat Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda başladı.

Eğitim süresinin 88 saat olarak planlandığını belirten Tokat Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar, "Eğitimleri başarılı ile tamamlayan kursiyerlerimiz sahip olduğu sertifikayla, TKKDK'nın destek çağrılarına başvuru yapabiliyor. Bu anlamda kırsal turizm alanlarında yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz, eğitimin açılması için bizlere başvuruda bulunmuştu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görev yapan alanında uzman isimlerle kurslarımızı Tokat Halk Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde başlattık. Bölge yatırımcısı için çok önemli olan bu desteklerin alınmasında gerekli olan bu önemli eğitimin açılmasında, katkı sunan tüm kurumlarımıza minnettarız. Halkımızın menfaatine olan tüm faaliyetlerde Tokat Kent Konseyi olarak yanlarındayız." ifadelerini kullandı.