Tokat Kebabı: Yerel Lezzetin Sırrı

Tokat'ın yaylalarında otlatılan kuzuların eti ve verimli ovalarında yetiştirilen sebzelerle yapılan coğrafi işaretli Tokat kebabı, kenti ziyaret edenlerin tatmadan ayrılmadığı lezzetler arasında yer alıyor.

Tokat kebabı, yörede yetiştirilen domates ile yaylalarda kekikle beslenen kuzuların etinin, patlıcan, patates, sarımsak ve biberle bütünleşerek özel fırınlarda odun ateşinde pişirilmesiyle yapılıyor. Tokat kebabının lezzetinin en önemli sırrı ise tarlada yetişen sebzelerin mevsiminde tüketilmesi.

Kebap ustası Mücahit Yılmaz, AA muhabirine, 30 yıldır kebap işiyle uğraştıklarını söyledi.

"Tokat" denilince akla ilk gelenin Tokat kebabı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Tokat kebabında kullanılan bütün malzemeler Tokat'ın toprağında yetişiyor. İçinde patlıcan, domates, patates, biber, sarımsak ve kuzu eti var." dedi.

Kebabın pişirilmesinde enkaz odunu kullanılıyor

Kebap için 13 kiloluk kuzudan 4 kilogram et aldıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yani biz kuzunun sadece pirzolasını ve but tarafı dediğimiz yeri kullanıyoruz. Diğer taraflarından kullanmıyoruz. Malzemelerin olması da yetmiyor, kebabımıza özgü ocak var pişirilmesi için. Her ocakta pişmiyor. Ocağımızda kullandığımız kendine has odunu var. Enkaz odunu olması lazım. Doğal gaz, tüp, hiçbir şey kullanmıyoruz.

Gastronomi çok önemli olay. İnsanlar damak tadına önem veriyor. Eğer bir yemeğin ününü duydularsa veya tattılarsa o yemek için kilometrelerce yol gidebiliyorlar. Bu kebabın lezzetini tatmak için Tokat'a hiç yolu düşmeyen, Tokat ile hiç alakası olmayan ancak arabasını çevirip Tokat'a gelen misafirlerimiz var. Yazın Türkiye'ye gelen gurbetçiler muhakkak Tokat'a uğruyor."

Tokat kebabının yapılışı

Parçalar halinde kesilen taze kuzu etinin terbiye edildikten sonra kuyruk yağı, patlıcan, patates ve sarımsakla şişe dizilmesiyle hazırlanan Tokat kebabı, ocağın ortasına konulan yatay demire şişle asılarak, fırının iki tarafındaki odun ateşinde pişiriliyor. Domates ve biberler de şişlere takılarak aynı ocakta yan yana hazırlanıyor.

Yaklaşık yarım saatlik pişirme süresinin sonunda tepsinin ortasına domates ve diğer sebzeler diziliyor. Etlerin sebzeyle sunulduğu Tokat kebabı, fırının altında toplanan yağın üzerine gezdirilmesinin ardından servis ediliyor.