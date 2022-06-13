Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İki gündür yağışların devam ettiği bölgede sağanak, sel ve taşkınlara yol açarken, aniden bastıran dolu ise ekili alanlara, ev ve araçlara zarar verdi.

Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA muhabirine, ilçelerinde 12 köyün sağanak ve doludan etkilendiğini söyledi.

Vali Numan Hatipoğlu'nun dün bölgede incelemelerde bulunduğunu belirten Akyüz, hasar tespit çalışmalarının yapılmaya başlandığını aktardı.

Selin köy içlerine getirdiği çamur ve taşların da temizlenmeye başlandığını bildiren Kaymakam Akyüz, "İlçemiz genelinde sağanak ve bazı bölgelerde dolu etkili oldu. Köylerimizde altyapı yağıştan dolayı etkilendi. Tarım arazileri zarar gördü. Ben de etkilenen köyleri gezerek incelemelerde bulunuyorum. DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalar yapıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Mehmet Ali Akyüz Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title